Marllon lamenta lesão de ‘irmão’ Avelar e promete ajudar o Timão

O Corinthians teve a confirmação de um enorme desfalque para o time titular nos últimos dias: o de Danilo Avelar, que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e ficará longe dos gramados por cerca de oito meses. Imediatamente o clube solicitou o retorno do zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, e já está à disposição do técnico Dyego Coelho.

Treinando com o elenco desde a última sexta-feira, quando também apareceu no BID da CBF, o defensor concedeu entrevista para a TV oficial do Timão e comemorou a nova oportunidade de vestir a camisa alvinegra, mas não sem antes lamentar a infelicidade de Avelar, a quem chama de “irmão”. Marllon também prometeu ajudar a equipe e dar conta do recado quando chamado.

– Feliz de estar de volta, infelizmente foi por uma causa não muito boa, desejo toda força para o meu irmão Avelar, feliz de estar aqui com os meus companheiros novamente, vim para ajudar, trabalhar bastante para quando surgir a oportunidade estar pronto e dar conta do recado – declarou o zagueiro.

Antes de ter seu retorno solicitado pelo Corinthians, Marllon tinha negociação avançada para ser emprestado pela Ponte Preta, já que não estava tendo oportunidades no Cruzeiro, clube para o qual estava cedido desde o início desta temporada, em que fez apenas quatro partidas (três pelo Campeonato Mineiro e uma pela Série B) e marcou um gol pela competição estadual.

Reintegrado ao elenco e regularizado, Marllon já viajou com a delegação do Corinthians que enfrenta o Ceará, neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. O zagueiro tem contrato com o Timão até o fim de 2021 e desde que chegou, em 2018, atuou em 16 jogos oficiais pelo clube.