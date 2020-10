Marllon, que será titular do Corinthians, não começa uma partida desde julho

Marllon foi emprestado pelo Corinthians ao Cruzeiro em março, mas não conseguiu se firmar no time mineiro. Foram apenas quatro jogos pela Raposa, sendo que três deles no Campeonato Estadual. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o beque foi utilizado apenas em uma oportunidade, contra o Figueirense, ao entrar no segundo tempo.

Desde 29 de julho, Marllon não começa uma partida. Na ocasião, o zagueiro de 28 anos foi titular do Cruzeiro e jogou todo o duelo contra a Caldense.

Com as lesões de Danilo Avelar, Léo Santos e a venda de Pedrinho Henrique, o Corinthians ficou sem opções no banco de reservas. Por isso, solicitou o retorno de Marllon, que chegou ao clube na véspera do confronto com o Ceará.

Nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, após a expulsão de Bruno Méndez, Marllon voltou a defender o Corinthians em campo, o que não acontecia desde dezembro de 2019.

Com a suspensão do uruguaio, já é certo que Marllon formará dupla de zaga com Gil no próximo domingo, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

Além das preocupações com a formação inédita e a falta de ritmo que Marllon pode apresentar, o Corinthians dificilmente terá uma alternativa no banco de reservas justamente contra uma das melhores equipes do país.

Raul, que é canhoto como Avelar e ‘o primeiro da fila’ nessa luta por espaço, está cumprindo suspensão por ter se envolvido em uma briga em 2019, durante um jogo pelo Sub-20. Só daqui a duas rodadas é que Raul poderá ser utilizado.

Igor Morais, do Sub-23, já fez alguns treinos com o elenco principal, mas também nunca defendeu o time de cima. Talvez, seja escolhido para compor o bando de reservas em Itaquera.

Nos bastidores, o Corinthians tenta encontrar uma oportunidade de mercado para reforçar o setor o mais rápido possível.