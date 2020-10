Marllon treina com o elenco e deve ser relacionado contra o Ceará

O Corinthians treinou na tarde desta sexta como preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou o penúltimo treino antes da partida diante do Ceará, que acontecerá no próximo domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 15ª rodada da competição nacional.

O técnico Dyego Coelho contou com um reforço para a atividade do dia. O zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, foi reintegrado e já treinou com o restante do elenco. Vale lembrar que ele foi chamado de volta devido a lesão de Danilo Avelar, que ficará afastado por oito meses.

– Feliz em estar de volta. Infelizmente a causa não foi boa. Desejo muita força ao Avelar. Vou trabalhar bastante para ajudar meus companheiros e quero estar pronto para dar conta do recado – disse o atleta, que vestirá a camisa 25.

Após o aquecimento, Coelho preparou um trabalho de organização defensiva e pressão na saída de bola adversária.

Na manhã deste sábado (10), no CT, o clube faz o último treino preparatório para a partida diante dos cearenses. Após a movimentação, a equipe viaja a Fortaleza, local da partida, em voo fretado.