Marquinhos lamenta retorno à casa do Corinthians pela Seleção em “circunstâncias difíceis”

A Seleção Brasileira iniciou a apresentação na Granja Comary nesta segunda-feira para dar os primeiros passos na preparação para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. No início da tarde, o zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o seu retorno à “casa do Corinthians.

Afinal, o primeiro jogo da Seleção será na Neo Química Arena, contra a Bolívia, na sexta-feira, às 21h30. O defensor ressaltou que o local tem um significado especial em sua vida, porém lamentou o fato de não contar com o apoio da torcida por conta da pandemia do coronavírus.

“Com relação ao Corinthians, Itaquera e minha casa, realmente é um lugar muito especial para mim, onde eu passei dez anos da minha vida. Morei cinco anos em Itaquera, no alojamento da base. Fico feliz de estar voltando lá, mas realmente em circunstâncias difíceis. A gente tem que saber respeitar a circunstância do momento”, afirmou Marquinhos.

“A gente queria muito ter a nossa torcida, nossa galera, sempre que jogamos ali a torcida fez um diferencial muito grande. É um campo muito bom e a torcida ajudaria muito a gente, mas temos que saber fazer com esse protocolo até que as coisas melhorem e a gente possa receber de novo toda aquela magia do futebol, com os torcedores e a festa”, completou.

Marquinhos também falou sobre a readaptação à posição de zagueiro, já que vem sendo frequentemente utilizado como volante no Paris Saint-Germain. O jogador admite que essa mudança já o incomodou em um momento de sua carreira, porém garante que já está acostumado à alternância de funções.

“Eu venho já há alguns anos fazendo esse balanço de uma posição para outra. No começo, pode ser que me perturbava um pouco, mas hoje estou estou muito acostumado e adaptado. Nas finais da Liga dos Campeões acabei atuando como volante e, agora, depois das pequenas férias que tivemos, joguei como zagueiro nos primeiros jogos da temporada, tendo três partidas seguidas como defensor”, disse Marquinhos.

“Isso vem sendo cada vez mais algo adaptável e normal nas minhas atuações, então tento o mais rápido possível me adaptar e não perder essas funções que cada posição tem, porque realmente é um trabalho muito diferente”, finalizou.

Às 16h desta segunda-feira, Tite comanda o primeiro treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis.