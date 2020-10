Marte está no ponto mais próximo da Terra; veja hoje

Neste outubro, Marte está na posição mais próxima da Terra até 2035. Hoje pela manhã, por voltas das 11h18 (horário de Brasília), o Planeta Vermelho ficou a 62.070.493 quilômetros de distância do nosso planeta. Aproximação como essa só poderá ser presenciada novamente daqui a 15 anos.

Devido a suas órbitas elípticas, Marte e Terra se alinham a cada 780 dias, cerca de 2 anos, ficando muito mais próximos um do outro. No entanto, há posições que os planetas podem atingir e que tornam essa distância ainda mais curta do que a média ao longo dos anos. A última vez em que os astros ficaram tão juntos assim foi em 2018.

A partir de hoje, os planetas voltam a se afastar e vão se alinhar novamente em 13 de outubro, mas a Terra ficará entre o Sol e Marte. Se as órbitas dos dois planetas fossem círculos perfeitos, seria nessa data que eles ficariam mais próximos.

Terra e Marte ficarão alinhados em posição oposta em 13 de outubro.Fonte: Earth Sky/Reprodução

O histórico 2003

2003 foi um ano histórico no que se refere ao alinhamento da Terra com Marte, pois os planetas ficaram na posição mais próxima dos últimos 60 mil anos, quando estiveram a cerca de 55,76 milhões de quilômetros de distância. Tal façanha só será repetida em 28 de agosto de 2287.

Em datas como essas, Marte quase chega a “disputar” a visibilidade no céu com a Lua, mas com sua luminosidade tipicamente avermelhada.

Veja Marte hoje à noite

Embora o ponto máximo de proximidade entre a Terra e Marte tenha ocorrido na manhã de hoje, durante a noite o Planeta Vermelho poderá ser visto em todo seu esplendor. Isso, é claro, se o tempo permitir.

De acordo com a NASA, nosso vizinho ficará mais visível no céu na madrugada, por volta de 01h (horário de Brasília).