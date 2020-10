Martelotte projeta evolução do Santa Cruz na Série C

O torcedor do Santa Cruz está contente. Após a vitória contra o Ferroviário, o Santinha encerrou o primeiro turno da Série C na liderança da chave A, com 18 pontos.

Contente pelo desempenho dos comandados, o técnico Marcelo Martelotte garantiu que o elenco não vai acomodar e promete que o time terá a mesma pegada no returno.

‘A gente entende que tem muito a evoluir, a melhorar. Eu tenho certeza que o grupo não vai se acomodar pelos pontos que fez neste primeiro turno, nem pela colocação que conquistou’, afirmou o treinador.

Com a semana livre para treinos, o Santa Cruz só volta a campo no próximo domingo, quando a equipe mede forças com o Paysandu, no Arruda.