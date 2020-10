Martinelli revela que deve voltar a treinar com bola no Arsenal em breve

Gabriel Martinelli aliviou os torcedores do Arsenal ao falar que a recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo em um treinamento está muito boa e que deve voltar aos campos em breve. O brasileiro foi sensação dos Gunners na última temporada ao marcar 10 gols em 26 jogos em seu primeiro ano no futebol inglês após ter sido comprado do Ituano.

– Estou me sentindo muito bem, estou recuperando a confiança e posso sentir que meu joelho está bem melhor. Depois de uma lesão como essa, você fica com medo de forçar o joelho novamente, mas nas últimas semanas tem estado bem e em breve poderei voltar a treinar com bola – revelou em entrevista ao site oficial do clube.

O meia-atacante também falou sobre o trabalho que vem sendo feito por Mikel Arteta e da qualidade do elenco.

– Penso que temos um excelente plantel e com a mentalidade de Arteta podemos continuar jogando bem. Todos querem ganhar, todos estão dando tudo. Acredito que esta temporada será promissora. Nós ganhamos títulos na temporada passada e acho que podemos ganhar novamente e qualificar para a Liga dos Campeões.

Nesta temporada, Gabriel Martinelli ganhou as companhias de Willian e Gabriel Magalhães, outros dois brasileiros no elenco do Arsenal. O jovem de 19 anos terá que lutar por posição quando voltar, mas deve ganhar chances com Arteta, uma vez que o espanhol gosta de rodar o time e utilizar os garotos do plantel.