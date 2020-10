Marvel e DC vão dominar os cinemas nos próximos anos — calendário

A pandemia da covid-19 afetou bastante a indústria do cinema em 2020, forçando os estúdios a adiar os blockbusters para 2021 e 2022. Entre eles, estão diversos títulos inspirados nos quadrinhos da DC Comics e da Marvel.

Conforme o calendário atual, 12 filmes sobre heróis e vilões devem chegar às telonas entre março de 2021 e julho de 2022. Conheça as principais estreias de cada editora!

Viúva Negra (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

As estreias da Marvel

O Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) será responsável pela maior parte dos lançamentos do gênero. Entre maio de 2021 e julho de 2022, serão 8 longas-metragens sobre os personagens da Casa das Ideias.

Previsto para estrear em 7 de maio de 2021, Viúva Negra marcou o retorno do estúdio após 22 meses sem novas produções. Dois meses depois, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis apresenta um novo herói ao público no dia 9 de julho.

No último trimestre de 2021, Eternos chega aos cinemas, no dia 5 de novembro. Já Homem-Aranha 3 fecha o ano em 17 de dezembro. Atualmente em pré-produção, o restante dos longas do calendário do MCU serão lançados em 2022.

Fora da Marvel Studios, a Sony Pictures tem 2 produções agendadas para 2021. Morbius está previsto para 19 de março, e a sequência de Venom será lançada em 25 de junho.

Morbius (2021)Fonte: IMDb/Divulgação

Calendário Marvel

Morbius (19 de março de 2021)

Viúva Negra (7 de maio de 2021)

Venom: Tempo de Carnificina (25 de junho de 2021)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (9 de julho de 2021)

Eternos (5 de novembro de 2021)

Homem-Aranha 3 (17 de dezembro de 2021)

Thor: Amor e Trovão (11 de fevereiro de 2022)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (25 de março de 2022)

Pantera Negra 2 (6 de maio de 2022)

Capitã Marvel 2 (8 de julho de 2022)

Esquadrão Suicida (2021).Fonte: IMDb/Divulgação

Os lançamentos da DC Comics

A DC Comics e a Warner Bros. devem encerrar 2020 com a estreia de Mulher Maravilha 1984. Após diversos adiamentos, o filme estrelado por Gal Gadot está previsto para 25 de dezembro.

Para 2021, o único lançamento dos estúdios será o reboot de Esquadrão Suicida. Assim, o filme sobre a liga de vilões deve chegar aos cinemas em 6 de agosto.

Originalmente previsto para 2021, The Batman tem estreia agendada para 4 de março de 2022. Direta ou indiretamente, o novo longa-metragem do Cavaleiro das Trevas já foi adiado 3 vezes por conta da pandemia.

Por fim, a aventura solo de Flash está prevista para novembro de 2022. Marcando o retorno de Ezra Miller ao papel do velocista escarlate, a produção deve mudar os rumos do Universo Estendido da DC Comics (DCEU).

The Batman (2022).Fonte: IMDb/Divulgação

Calendário DC Comics

Mulher Maravilha 1984 (25 de dezembro de 2020)

Esquadrão Suicida (6 de agosto de 2021)

The Batman (4 de março de 2022)

Flash (4 de novembro de 2022)

E os cinemas? Como ficam?

Com intervalo médio de 2 semanas entre as estreias dos filmes sobre quadrinhos, surge um importante questionamento: “Será que os cinemas vão conseguir sustentar todos esses lançamentos?”

Resta aguardar pelas bilheterias dessas produções para saber a resposta. Qual é a sua opinião sobre a invasão de heróis nas grandes telas nos próximos anos?