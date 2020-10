Marvel’s Avengers e Wolfenstein: Younglood (com 8K) ganham suporte ao DLSS

A nova atualização da NVIDIA já está no ar, aumentando ainda mais a disponibilidade do suporte ao DLSS em títulos da atual geração. Segundo a listagem, Marvel’s Avengers acaba de entrar na biblioteca de jogos que possuem compatibilidade com o DLSS 2.0, enquanto Wolfenstein: Youngblood ganhou uma atualização que permite o acesso ao modo DLSS Ultra Performance.

O sistema DLSS da RTX é uma das maiores novidades da série 30 das placas gráficas NVIDIA, responsável por aumentar a taxa de atualização de quadros através de uma rede neural de aprendizado, resultando imagens mais nítidas e um visual mais realista. Já o modo Ultra Performance da recém-anunciada GeForce RTX 3090 é dedicado a títulos com resolução em 8K.

? New Patch Alert ?@Wolfenstein: Youngblood’s latest patch includes new performance optimizations for the GeForce RTX 30 Series. BONUS: Ultra Performance mode for NVIDIA DLSS, enabling 8K gaming at over 60 FPS on the RTX 3090. Learn more about 8K?? https://t.co/ab5c7YUrsl pic.twitter.com/syiPsgQmKc — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) October 14, 2020

“Alerta de novo patch. A atualização mais recente de Wolfenstein: Youngblood inclui novas otimizações de desempenho para a GeForce RTX 30 Series. BÔNUS: modo Ultra Performance para NVIDIA DLSS, permitindo jogos de 8K a mais de 60 FPS com a RTX 3090.”

Com a atualização de Youngblood, o game da Bethesda se junta a Control, Death Stranding, Justice, Marvel’s Avengers, Minecraft, todos com RTX Beta para Windows 10 e com otimizações através do modo DLSS Ultra Performance. Em breve, Boundary, Bright Memory, Ready or Not, Scavengers e Watch Dogs: Legion serão os próximos a fazer parte desse grupo.