Marvel’s Avengers: versões para PS5 e Xbox Series X chegam apenas em 2021

As versões de PlayStation 5 e Xbox Series X de Marvel’s Avengers não serão mais lançadas em novembro, como previsto anteriormente. O comunicado foi feito por Scot Amos, responsável pela Crystal Dynamics, que também comunicou que as versões next-gen devem chegar apenas em 2021.

Segundo Amos, o estúdio entrou em consenso e optou por adiar as versões de próxima geração para 2021, em uma data que ainda não foi definida oficialmente. Apesar do adiamento, quem já comprou o jogo para PS4 ou Xbox One terá direito ao upgrade gratuito para PS5 e Xbox Series.

Graças à retrocompatibilidade, será possível jogar Marvel’s Avengers na nova geração ainda esse ano, todavia, sem as melhorias significativas que o hardware do PS5 ou do Series X podem proporcionar.

(Fonte: Square Enix / Reprodução)

O adiamento foi justificado pelo desejo da equipe em entregar “uma experiência next-gen que mostre tudo aquilo que o jogo é”. O estúdio informou que a DLC de Kate Bishop também foi adiada e não divulgou nenhuma data de lançamento até o momento.

Marvel’s Avengers está disponível para PS4, Xbox One e PC, com versões para PS5 e Series X previstas para o ano que vem. Fiquem ligados no Voxel para mais novidades!