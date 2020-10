Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tem “valor de AAA” e mapa expandido

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se passa em Manhattan, em Nova York, mesmo local da aventura anterior, mas isso não significa que o mapa seja exatamente igual. Como uma continuação que se propõe a expandir o universo criado pela Insomniac no PlayStation, o novo título foi minuciosamente criado para ampliar esse mundo.

O Voxel teve acesso a um vídeo de gameplay com diversas novidades do jogo para depois conversar com Brian Horton, diretor-criativo, e Cameron Christian, diretor de jogo. Em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, as missões expandem diversos lugares conhecidos com outras características, dando ao jogador a sensação de explorar trechos novos – e sob a neve do inverno, estação que é cartão-postal de Nova York.

“O mapa tem o mesmo tamanho, mas as missões expandem áreas. Fizemos viagens de pesquisa ao local para assegurar que a cultura estivesse correta. O inverno dá toda uma estética nova ao jogo. Acreditamos que o jogador vai sentir essa cidade em evolução, vai ver novas construções, experimentar outras coisas”, esclareceram Brian e Cameron.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

Valor de produção AAA

Sem mencionar um número estimado de horas, os diretores contaram que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tem um “arco completo de história para Miles, o mesmo valor de produção AAA, um jogo autônomo, similar a Uncharted: The Lost Legacy e Uncharted 4, empacotado de coisas para fazer”.

“Miles é um herói de muita inspiração, com uma história de muita inspiração para todos”, enalteceram.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales será lançado junto com o PlayStation 5, no dia 12 de novembro, e também terá versão no PS4, agendada para a mesma data. No Brasil, o novo console da Sony e o jogo chegam no dia 19. Como estão suas expectativas? Conte a nós aqui embaixo, na seção reservada aos comentários.