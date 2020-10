Marvel’s Spider-Man Miles Morales: vimos gameplay espetacular! Saiba tudo

O único Homem-Aranha de Nova York: essa é a marcante frase que Peter Parker profere a Miles Morales durante o prólogo da nova aventura da Insomniac. Miles está no metrô. Agasalho, mochila, calça, tênis, fones de ouvido, semblante do cotidiano, sem deixar de lado o estado de alerta que alguém com os poderes dele deve ter.

As portas do vagão se abrem. Cavalheiro, o jovem dá passagem a outras pessoas para depois sair do trem e rumar às ruas. Ainda em tom cordial, Miles oferece ajuda a trabalhadores que estão transportando móveis para dentro de um caminhão. Dá um oi ao rapaz da barraca de cachorro-quente – clássico de Nova York -, acena ao dono de uma banca, entra numa loja de conveniência para comprar alguns itens e levá-los à mãe. Simpático.

Tudo ritmado, sem pausar a música que preenchia os fones do herói, um cidadão agradável. Típico amigo da vizinhança, por assim dizer. Até que o dever o chama – por meio do outro amigo, Peter Parker, aqui um coadjuvante de breve aparição.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

Assim começa o exuberante vídeo de gameplay de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ao qual o Voxel teve acesso. Pudemos conferir esse material para depois conversar com Brian Horton, diretor-criativo, e Cameron Christian, diretor de jogo. Combate, exploração, tamanho da cidade, personalidade de Miles e mais: novidades promissoras deste que, de acordo com os artistas, é um “robusto AAA que expande Spider-Man”.

Mapa: locais expandidos

Após atender ao chamado de seu precursor, Miles veste um uniforme improvisado, que ainda tem o capuz do agasalho, e continua a demonstrar personalidade. Ainda principiante, sim, vítima dos próprios erros de um jovem aprendiz, mas prodígio.

“Ele está tentando encontrar seu caminho nesse novo mundo e descobre novos poderes junto com o jogador”, comentaram os líderes do projeto. “Isso acrescenta uma nova camada ao combate, à velocidade, a esses novos poderes para ele brincar”, relataram.

O mapa, que é uma réplica de Manhattan, é o mesmo de Marvel’s Spider-Man de PS4, só que, aqui, as missões expandem diversos locais, com outras características que darão ao jogador a sensação explorar lugares novos – e sob as neves do inverno, estação que é cartão-postal de Nova York.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

“O mapa tem o mesmo tamanho, mas as missões expandem áreas. Fizemos viagens de pesquisa ao local para assegurar que a cultura estivesse correta. O inverno dá toda uma estética nova ao jogo. Acreditamos que o jogador vai sentir essa cidade em evolução, vai ver novas construções, experimentar outras coisas”, esclareceram Brian e Cameron.

Combate: o poder Venom

Uma das novidades de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é o poder Venom, uma espécie de modo “Deus” em que o herói usa poderes de eletricidade para dar super-socos capazes de derrubar alguém tão imponente quanto o Rhino.

Por falar em Rhino, aliás, o chamado de Peter era justamente para que Miles o ajudasse a intervir um ataque do malfeitor. O trecho em que os dois perseguem o vilão, que corre desgovernado por inúmeros ambientes da cidade, é uma daquelas marcas registradas da Insomniac: construir cenas audiovisuais espetaculares, com muita destruição, milhares de elementos voando despedaçados pela tela, explosões e uma chuva de partículas.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

“Mais superfícies para grudar, dispositivo que pode ser detonado remotamente para atordoar bandidos, maximização de combos. O combate tem fundação no Peter Parker, mas Miles tem seus próprios recursos, sua movimentação e seu estilo. Quisemos nos assegurar de que a inteligência artificial fosse aprimorada. Então, se você é mais poderoso, os oponentes também são”, explicaram os diretores, que também enalteceram os novos tipos de inimigos.

Mais possibilidades táticas e atividades secundárias

A árvore de habilidades não foi exibida nesse vídeo de gameplay, mas os artistas disseram que o jogo terá uma gama de possibilidades táticas em relação ao título anterior, com grande foco em stealth – e direito a invisibilidade temporária.

“Você desbloqueia habilidades que permitem ajustar seu gameplay. Quer focar nos golpes Venom? No stealth? Nos socos tradicionais? O jogador pode investir naquilo que lhe parecer melhor”, pontuaram.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

Miles pode acessar um app para verificar uma série de atividades secundárias a serem realizadas, como denúncias de assalto, favores pessoais e outras coisas “que têm história e profundidade”, nas palavras dos diretores, que quiseram garantir missões opcionais com significado à aventura.

O DualSense e a vibração háptica

A versão de PS5 de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales fará grande uso dos recursos do DualSense, especialmente o sistema de vibração.

“Você pode sentir a eletricidade correndo pelo controle, a vibração mais forte de um lado, menos forte de outro. Nas travessias pela cidade, o controle se adapta aos gatilhos. Você consegue sentir a resistência [da teia], pode sentir quando grudou num lugar e isso pode mudar”, explanaram os desenvolvedores.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

O gato na mochila!

Sabe aquele gato na mochila? Que apareceu em um dos últimos vídeos do jogo? É o “Spider-Man the cat” (ou Bodega Cat Suit). Brian e Cameron contaram que esse foi um “perfeito exemplo de algo que não havia sido imaginado” e acabou inserido no game pelo destino da espontaneidade.

“A internet começou com essa febre e pensamos: ‘E se estivesse na mala?’ Vamos colocar um uniforme. Um animador perguntou se poderia animar o bicho. Então foi um processo orgânico com o time e todo mundo se engajou na ideia”, revelaram.

–Fonte: PlayStation/Divulgação

Beleza: quanto tempo para fechar o game?

Sem mencionar um número estimado de horas, os diretores contaram que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tem um “arco completo de história para Miles, o mesmo valor de produção AAA, um jogo autônomo, similar a Uncharted: The Lost Legacy e Uncharted 4, empacotado de coisas para fazer”.

“Miles é um herói de muita inspiração, com uma história de muita inspiração para todos”, concluíram.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales será lançado junto com o PlayStation 5, no dia 12 de novembro, e também terá versão no PS4, agendada para a mesma data. No Brasil, o novo console da Sony e o jogo chegam no dia 19. Como estão suas expectativas? Conte a nós aqui embaixo, no campo dedicado aos comentários.