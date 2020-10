Máscara é retirada da Dança dos Famosos, e Globo duplica testes para Covid-19 · .

A partir deste domingo (4), os participantes da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, não precisarão usar máscaras no rosto durante suas apresentações. Todos, no entanto, deverão se submeter a uma dupla testagem para Covid-19, antes dos ensaios e de cada performance. Anteriormente, os exames eram semanais.

O time feminino será o primeiro a se apresentar no novo formato. Danielle Winits, Giullia Buscacio, Guta Stresser, Isabeli Fontana, Lucy Ramos e Luiza Possi dançarão forró sem a proteção facial.

De acordo com comunicado da Globo, a máscara será retirada apenas no início das apresentações. Nos ensaios e nos bastidores do dominical, ela permanece de uso obrigatório. A liberação, no entanto, veio com outra regra: os testes para coronavírus dobraram.

A retirada do acessório em tempo de pandemia é para valorizar a expressão facial dos competidores. De acordo com a emissora, o quesito é importante na avaliação.

“A partir desta rodada do Dança dos Famosos, os participantes farão as apresentações sem máscara. A decisão foi tomada para que todos os competidores possam ter o mesmo rendimento no palco. Além de permitir que seja avaliada a expressão facial dos candidatos, fundamental para transmitir ao público a verdade e a emoção da interpretação e execução do número musical”, diz a nota.

“Com isso, eles serão submetidos a uma dupla testagem. O novo protocolo, ainda mais rígido, testará os envolvidos antes dos ensaios e também antes da gravação de cada apresentação no Domingão do Faustão. A máscara será usada em todas as etapas de preparação e só retirada no início das apresentações”, completou.

Para este domingo, o júri artístico será composto por Cleo, o comentarista Cléber Machado e o cantor Tato, do Falamansa. Na parte técnica estão Inês Bogéa, diretora da São Paulo Companhia de Dança, e Raquel Guarini, ex-bailarina do Faustão.

Máscara não protege na Dança

Anunciada pela Globo como uma das medidas de proteção adotadas contra a Covid-19, a máscara foi obrigatória na estreia das mulheres na Dança dos Famosos, em 20 de setembro. Mas com o excesso de contato físico entre participante e professor, com partículas de suor voando pelo estúdio, o acessório não previne os competidores de contraírem o novo coronavírus. É o que afirma a Medicina.

“A máscara tem eficácia quando a transmissão é feita pela via oral, mas essa não é a única forma de contágio. Esses participantes, para estarem 100% protegidos, precisariam passar por um confinamento como o do Big Brother Brasil e terem contato somente entre eles. Mas não é isso o que acontece”, disse a infectologista Patricia Rady Müller, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, ao ..

Confinamento não é uma das premissas da atual temporada da Dança dos Famosos. Os participantes dormem em suas respectivas casas e são orientados pela produção a evitar exposição excessiva em ambientes públicos, para reduzir as possibilidades de contatos com o vírus. Mas basta passar pelas redes sociais dos competidores para ver que eles têm ignorado essa orientação.

Em uma breve visita aos perfis nas redes sociais, foi possível ver Isabeli Fontana sem máscara na praia e Giullia Buscacio fazendo procedimentos estéticos em uma clínica. Já Felipe Titto e a bailarina Brennda Martins se “esqueceram” de usar o acessório durante os ensaios.

Além disso, muitos deles moram no Rio de Janeiro e fazem deslocamentos de avião para São Paulo, onde é gravado o reality show do Domingão do Faustão.

“A máscara ajuda na proteção, mas não é suficiente. A clausura completa seria a maneira efetiva para que estas pessoas estejam de fato protegidas contra o novo coronavírus”, finalizou a infectologista.