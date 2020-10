Mateus Carrieri descobre fofoca de Luiza Ambiel e tira satisfação · .

Após descobrir que alguém contou para Biel as coisas que Mariano havia falado sobre ele em A Fazenda 12, Mateus Carrieri foi questionar Luiza Ambiel, que admitiu tudo. O ator não gostou da atitude da amiga e tirou satisfação. “Pra que você fez isso?”, perguntou, em tom de reprovação.

“Porque eu estou próxima dele, achei que tinha que falar”, justificou a musa da Banheira do Gugu. “Se eu falar do Biel para você, você vai falar para ele?”, quis saber Carrieri. “Eu vou te dar um toque”, respondeu Luiza, afirmando que é injusto criticar uma pessoa sem ela estar lá para se defender.

Depois da briga entre Luiza e Stéfani Bays por causa da fofoca, Biel foi até a sala cobrar do sertanejo a “surra de pau mole” que ele tinha dito que daria, mas o momento não passou no PlayPlus, tendo sido apenas relatado por Jojo Todynho.

Ao saber que a conversa havia sido repassada por Luiza, Mateus contou para Mariano e Jakelyne Oliveira, que chamou a atriz de “justiceira”. O sertanejo, por sua vez, afirmou que não irá mais dirigir a palavra a Luiza. “Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite… Nem nada”, assegurou o fazendeiro da semana.

“A Teté brigou com ela justamente por isso, por causa de fofoca. Ela não achou certo”, relatou a miss Brasil. Confira:

