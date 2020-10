Mateus Carrieri sugere sexo oral a Jojo Todynho em A Fazenda 12 · .

Mateus Carrieri sugeriu sexo oral a Jojo Todynho em A Fazenda 12. Nesta sexta-feira (2), o ator aproveitou a hora do almoço e a relação de amizade que desenvolveu com a funkeira no confinamento rural para fazer o pedido quente. No entanto, ela apenas riu da situação e mudou de assunto.

Jojo servia os peões quando perguntou para o veterano se ele queria arroz no prato. “Não, eu quero um boquete”, respondeu ele. A peoa soltou um breve riso e questionou novamente o seu crush do confinamento sobre a refeição.

“Quer arroz? Quer farofa?”, comentou a carioca, entre risos. Carrieri disse que desejava porções de vinagrete e farofa no prato, e partiu para o almoço.

Não é a primeira vez que os peões fazem piadas e brincadeiras de duplo sentido. Constantemente, Jojo afirma que é “cuidadora de idosos” em alusão à proximidade e às carícias com o ex-Casa dos Artistas, que tem 53 anos. Jojo tem apenas 23.

