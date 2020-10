Matheus Aiás rememora primeiro gol como jogador profissional na carreira

O atacante Matheus Aiás, de 23 anos, atualmente no Orlando City, rememora uma marca especial nesta semana. Há exatos 5 anos, o brasileiro marcava seu primeiro gol como jogador profissional, quando na época, defendia a camisa do Granada B, da segunda divisão da LaLiga. O tento foi marcado diante da equipe do Mérida, no empate por 1 a 1. Pelo Granada foram 53 jogos disputados e um total de 18 gols marcados. Ainda na Espanha, Matheus Aiás brilhou por outros clubes como no Mirandés e Fuenlabrada, construindo toda sua carreira profissional no país.

– O primeiro gol é sempre marcante. Eu comecei a dar os primeiros passos no futebol na Espanha e logo que cheguei saiu o gol. Vivi ótimos momentos no futebol espanhol, me tornei profissional no país, me adaptei e fiz minha casa. Foram anos importantes para meu amadurecimento e crescimento, e hoje me sinto preparado para disputar qualquer competição – disse Aiás.

Recém chegado ao Orlando City, o camisa 9 chamou atenção da equipe americana após fazer uma ótima temporada pelo Mirandés, onde atuou em 34 partidas e marcou 12 gols, levando o time até as semifinais da Copa do Rei da Espanha, feito histórico para o clube. O atacante já havia sido importante em outra oportunidade, quando foi determinante para o acesso à segunda divisão em 2019.