Matheus Fernandes se recupera de lesão e volta aos treinamentos no Barcelona

O volante Matheus Fernandes retornou aos treinos no Barcelona nesta quarta-feira. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador ex-Botafogo e Palmeiras se recuperou de um problema físico e foi liberado para voltar às atividades com a equipe catalã.

O brasileiro não vinha participando das sessões comandadas pelo técnico Ronald Koeman por conta de uma lesão muscular, que o afastou dos treinamentos nas últimas semanas. Recuperado, o volante integrou o elenco que segue preparação para enfrentar o Getafe, no sábado, às 16 horas (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.



Matheus Fernandes de volta aos treinos do Barça (Foto: Divulgação/Barcelona)

Atualmente fora dos planos do treinador, Matheus Fernandes retorna para tentar ser mais aproveitado no futebol europeu. Contratado em janeiro deste ano, foi emprestado ao Valladolid sem nem mesmo ter sido apresentado pelo Barcelona. Já pelo clube de Ronaldo, disputou apenas três partidas e não marcou gols.