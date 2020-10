Matheus Rosseto cita dificuldades na pandemia, mas diz estar feliz no Atlanta United

Há oito meses nos Estados Unidos, o meia Matheus Rossetto comentou sobre as dificuldades que tem enfrentado ao longo da pandemia do novo coronavírus, mas ressaltou que está contente com o momento de sua carreira.

“Seguimos respeitando todos os protocolos de segurança, que são bem rígidos no clube e na MLS. Temos que nos adaptar até que uma solução definitiva seja disponibilizada à população. É uma situação extremamente complicada, mas temos que seguir, obviamente tomando todos os cuidados possíveis. Apesar de todas as dificuldades, estou muito feliz com tudo que estou vivendo aqui”, disse o jogador de 24 anos.

O ex-Athletico Paranaense não vinha atuando por conta de uma lesão na coxa direita. Agora, o meia está perto de voltar a defender o Atlanta United.

“Já estou trabalhando fisicamente e me sentindo muito bem. Acredito que na próxima semana devo retornar aos treinamentos com o grupo. Não vejo a hora de voltar a ajudar o time dentro de campo”, concluiu.

No momento, o Atlanta United ocupa a nona colocação na MLS, com 18 pontos somados. No próximo sábado, a equipe enfrenta o New York Red Bull em casa.