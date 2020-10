‘Mau-caráter’ · .

Cassiano será caça em um dia e, no outro, se tornará caçador em Flor do Caribe. O piloto de avião invadirá a mansão de Alberto (Igor Rickli) para acertar as contas com o herdeiro dos Albuquerque. O irmão de Taís (Débora Nascimento) prenderá o empresário com um mata-leão para obrigá-lo a ouvir algumas verdades na novela das seis.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) firmará um pacto diabólico para mandar o rival de volta para o inferno nas minas de diamantes de dom Rafael (César Troncoso).Ester (Grazi Massafera), contudo, avisará o aviador antes que ele seja preso por um delegado vindo diretamente da Guatemala para cumprir a missão em Vila dos Ventos.

Caçado pela polícia, o protagonista de Henri Castelli arriscará o próprio pescoço para dar uma lição no pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) no folhetim de Walther Negrão. “Agora é com a gente, meu amigo Beto”, debochará ele ao invadir o “castelo nazista”.

“O que você pensa que está fazendo aqui? Aliás, como foi que você entrou?, perguntará o filho de Guiomar (Cláudia Netto), atônito. “Calma, não precisa ficar com medo. Eu entrei pela janela, como um ladrão, mas eu não vim roubar nada que é seu. Até porque, se tem um ladrão aqui, nós dois sabemos muito bem que é. Não é?”, disparará o aeronauta.

Desesperado, o antagonista de Igor Rickli correrá para chamar os seguranças, mas será imobilizado pelo amigo de Duque (Jean Pierre Noher). “Você não vai falar com ninguém, só vai ouvir. Pode ficar tranquilo, não precisa ficar com medo. Eu não vou quebrar os seus ossos. Não que você não mereça, mas eu não sou bobo para de dar munição para me ferrar”, emendará o galã.

REPRODUÇÃO/TV GLOBo

Cassiano (Henri Castelli) enfrenta Alberto (Igor Rickli)

Surra de verdade

Cassiano então vai dar uma surra de verdades na cara de Alberto. “Eu sei o quanto você quer meu bem, Beto. Por isso que você armou aquela cilada há sete anos e roubou minha mulher, meu filho, minha liberdade, minha vida. O meu futuro dentro da Aeronaútica. Você me roubou tudo”, rosnará.

“É que sou o mais forte de nós dois. A vida inteira a gente sempre disputou tudo. Quem corria mais rápido, quem nadava mais rápido, quem ficava embaixo d’água por mais tempo. Era divertido, não era? Só que aqueles tempos de inocência ficaram para trás a partir do momento que você atravessou meu caminho”, devolverá o crápula.

“Está louco, que caminho eu atravessei? Está louco ou se fingindo de louco para esconder que é um mau-caráter”, enfrentará o herdeiro de Chico (Cacá Amaral). “Atravessou sim. A vida inteira eu quis a Ester, você sempre soube disso. Eu batalhei por ela”, responderá o milionário.

Alberto será atropelado pela sinceridade de Cassiano. “Batalhou como? Inventando mentira atrás de mentira? Para sua informação, isso não é batalhar feito um homem, é jogar sujo. E por mais sujo que você jogue, por mais sujeira que possa fazer comigo, você nunca teve nem nunca vai ter a Ester. Você é um moleque. Pior, um moleque covarde”, pisará ele gostoso.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.