Max ganha ‘boy magia’ e se despede com novo amor · .

Max (Pablo Sanábio) se despedirá de Totalmente Demais com um novo amor. O booker da Excalibur conhecerá um “boy magia” no último capítulo da novela das sete da Globo, exibido nesta sexta-feira (9). Ele terá seu final feliz andando na rua de mãos dadas com Fernando (Creo Kellab), um primo de Adele (Jéssica Ellen).

O funcionário de Arthur (Fabio Assunção) estará prestigiando a exposição de Jamaica (Gabriel Reif). Cassandra (Juliana Paiva) roubará a cena no evento ao ter seu vestido rasgado e ficar só de calcinha e sutiã na frente de todos. A maluquete virará manchete dos sites de fofoca, como o Neotop.

“Essa Cassandra é muito maluca. Ela tanto fez que conseguiu aparecer”, comentará o personagem de Pablo Sanábio. “Bem que minha prima me falou dessa menina”, se intrometerá o bonitão, que chamará a atenção do loiro.

“Oi, você vem sempre aqui?”, questionará o amigo de Lu (Julianne Trevisol). “Não, hoje é o primeiro dia da exposição”, brincará o novo crush. O booker, então, dirá que só estava quebrando o gelo e se apresentará. “Max? Claro! Eu sou primo da Adele. O Nando. Ela fala muito de você”, afirmará o rapaz.

“Eu espero que bem, né?”, falará o funcionário da agência de modelos. “Bem até demais”, revelará Fernando. Um clima entre eles logo surgirá, e os dois aparecerão andando juntos na rua na sequência.

Max (Pablo Sanábio) e Nando (Creo Kellab) juntos

Max comentará que quer saber mais sobre o trabalho do bonitão, e o jovem perguntará se o paquera quer ir para a boate. “É que… Eu queria fazer uma coisa com você aqui”, revelará o amigo de Jamaica.

“Tipo? Alguma coisa imprópria pro horário? Ou pra um lugar público?”, rebaterá Nando. “Não, garoto. É que… Eu queria andar de mãos dadas com você. É que um tempo atrás, eu fui agredido aqui, nesse pedaço, justamente por isso. Eu sei que parece uma besteira, mas é muito importante pra mim. Você topa?”, explicará o loiro.

O personagem de Creo Kellab, então, sorrirá e pegará na mão de Max. “Agora a gente pode ir. Eu não sei pra onde, mas de cabeça erguida e batendo o cabelo”, finalizará o assistente de Arthur.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.