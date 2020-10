Mayra Cardi entra com processo de anulação de casamento com Arthur Aguiar · .

Mayra Cardi entrou com pedido de anulação do casamento com Arthur Aguiar. A princípio, a coach comportamental descartou a possibilidade de divórcio pelo fato de ter oficializado a relação com o ator quando ainda estava casada com Egil Greto Guarize. Por conta disso, ela registrou na Justiça de São Paulo um requerimento de regularização do seu estado civil.

Entretanto, a escolha de Mayra poderá custar caro a ela. Isso porque a ex-BBB pode ser indiciada pelos crimes de bigamia –por ter dois casamentos ao mesmo tempo–, e falsidade ideológica –por afirmar estar solteira quando se casou com o músico, em 2017. O primeiro caso, de acordo com o Art. 235 do Código Penal – Decreto Lei 2848/40, configura reclusão de dois a seis anos.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, no processo, de nº 1069823-40.2020.826.0100, de 10 de setembro de 2020, Mayra solicita que o seu casamento com Greto Guarize (realizado na Flórida, EUA) seja validado no Brasil, para que possa, em sequência, anular o casamento com Arthur.

“Requer-se a este MM. Juízo que seja validado o casamento no Estado da Flórida, Estados Unidos da América entre a Sra. Maíra Cardi com o Sr. Egil Greto Guarize, para que, ato contínuo e na forma prevista em Lei, possa a Autora (Mayra) pugnar pela anulação do casamento celebrado entre a Sra. Maíra Cardi com o Sr. Arthur Aguiar”.

Segundo consta no processo, Mayra solicita a transcrição do casamento com Greto para sua certidão de casamento brasileira. “Se transcrita a certidão de casamento de Maíra, esta teria dois casamentos válidos no Brasil”.

Outro fator que pode ter contribuído para a decisão da empresária, que foi traída por Aguiar, é que ela não precisará dividir seus bens com ele se a separação oficial ocorrer por anulação, e não, divórcio. Os dois se casaram sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, por isso todo o patrimônio adquirido após o casamento civil é dividido entre os dois, em igual proporção.

Procurada pelo ., a assessoria de imprensa de Mayra não se posicionou até a publicação deste texto.