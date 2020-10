Mbappé dá assistência mágica, Neymar faz dois gols e iguala Raí, PSG goleia Angers por 6 a 1 e vira vice-líder da Ligue 1

O Paris Saint-Germain enfiou 6 a 1 no Angers, nesta sexta-feira, pela abertura da 6ª rodada do Campeonato Francês, e já chegou à vice-liderença do torneio, atrás apenas do Rennes, após um início claudicante na Ligue 1.

Destaque para a grande marca alcançada por Neymar: com os dois gols anotados no Parque dos Príncipes, ele chegou aos 72 com a camisa do PSG e igualou o número de bolas na rede de Raí pela equipe da capital francesa em jogos oficiais (contando amistosos, Raí ainda está em vantagem, com 74).

A parada começou a ser resolvida logo aos 7 minutos, em um lance do lateral-direito Florenzi, recém-contratado da Roma.

O italiano aproveitou sobra de bola no bico da grande área e acertou um chute maravilhoso, por cima do arqueiro Bernardoni, para anotar pela 1ª vez pelo novo clube.

30 minutos depois, Neymar ampliou a conta depois de uma linda jogada de Mbappé.

O francês recebeu pela esquerda, passou de forma mágica no meio de dois marcadores e rolou para o brasileiro arrematar para o fundo das redes.

No início do 2º tempo, Neymar aproveitou boa descida de Florenzi pela direita e finalizou com perfeição para anotar pela 2ª vez no duelo.

O Angers ainda esboçou uma reação, depois que o zagueiro Traoré apareceu bem na área e marcou de cabeça para diminuir o prejuízo.

No entanto, logo na sequência o lateral Bakker centrou rasteiro e Draxler bateu para fazer 4 a 1 (a bola ainda desviou na zaga antes de entrar).

O 5º veio com Gueye, que arriscou de fora da área e acertou o cantinho de Bernardoni após novo desvio decisivo na defensa.

E quem fechou o passeio foi Mbappé: ele aproveitou boa assistência de Sarabia, que havia acabado de entrar, e finalizou de chapa.

6 a 1, fora o baile!

Com o resultado, o PSG chegou aos 12 pontos em 5 jogos e está apenas 1 ponto atrás do líder Rennes, que ainda jogará na rodada.

Paris Saint-Germain 6 x 1 Angers

GOLS: Paris Saint-Germain: Florenzi, Neymar (2), Draxler e Gueye Angers: Traoré

PSG: Keylor Navas; Florenzi (Dagba), Marquinhos, Kimpembe (Diallo) e Bakker; Paredes (Gueye), Verratti (Sarabia) e Draxler (Ander Herrera); Neymar, Mbappé e Icardi Técnico: Thomas Tuchel

ANGERS: Bernardoni; Bamba (Manceau), Traoré, Pavlovic, Ebosse e Ait Nouri (Cho); Thioub (Cabot), Capelle (Mangani), Coulibaly e Fulgini; Bahoken (Diony) Técnico: Stephane Moulin

Neymar e Mbappé comemoram gol do PSG sobre o Angers, pela Ligue 1 Getty Images

1º gol de Florenzi em 4 jogos pelo PSG na temporada

1º e 2º gols de Neymar em 2 jogos pelo PSG na temporada

Neymar marcou em todos os 4 jogos que fez contra o Angers

Neymar igualou Raí em gols pelo PSG em jogos oficiais: 72

2º gol de Draxler em 5 jogos pelo PSG na temporada

1º gol de Gueye em 5 jogos pelo PSG na temporada

3º gol de Mbappé em 4 jogos pelo PSG na temporada

Mbappé chegou a 6 gols em 4 jogos na carreira contra o Angers

4ª vitória seguida do PSG no Campeonato Francês

Classificação

– Paris Saint-Germain: 2º lugar, com 12 pontos

– Angers: 8º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo em duas semanas, pela Ligue 1.

Domingo, 18/10, 16h*, Nimes x Paris Saint-Germain

Domingo, 18/10, 16h*, Angers x Metz

*horário de Brasília