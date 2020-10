Mbappé ‘tieta’ Cristiano Ronaldo em França x Portugal, arranca risos do português e posta: ‘Ídolo’

Kylian Mbappé nunca escondeu que Cristiano Ronaldo é seu maior ídolo no futebol – a imagem do jovem francês com seu quarto recheado de fotos do craque português é bem conhecida.

No último domingo, os dois voltaram a se encontrar em campo pela Liga das Nações, em Paris. E o atacante do PSG voltou a mostrar sua deferência pelo camisa 7.

Antes de França x Portugal, Mbappé e Ronaldo se falaram, e o jogador da Juventus saiu rindo da conversa. O respeito mútuo continuou durante e depois do duelo (que terminou 0 a 0), com abraço e troca de palavras.

Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé riem antes do duelo França x Portugal pela Liga das Nações Getty

Depois, nas redes sociais, o campeão mundial de 2018 comentou o encontro: postou duas fotos da conversa e a frase “Ídolo” com dois emojis, um de uma coroa (rei) e outro com a cabra (goat) que costuma representar o “maior de todos os tempos”.

Em seus stories do Instagram, Mbappé postou imagens e vídeos do encontro com seu grande ídolo, que comentou com um singelo “soco”.