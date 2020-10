‘Me chama de Gio e vamos fazer uma Titi’, diz Jojo para Mateus em A Fazenda 12 · .

Em A Fazenda 12, Jojo Todynho aproveitou a noite desta quinta-feira (8) para flertar com Mateus Carrieri. A funkeira comparou o crush rural com o ator Bruno Gagliasso. “Me chama de Gio Ewbank e vamos fazer uma Titi?”, brincou a peoa ao se referir à mulher e à filha do ex-Globo.

Na roça desta semana, Jojo aproveitou os minutos antes do programa ao vivo para descontrair na companhia de Mateus, Luiza Ambiel, Carol Narizinho e MC Mirella. O veterano deu algumas dicas para o discurso antes do resultado da berlinda: “Fala que você tá adorando o seu velhinho. Fala que você tem que cuidar de mim, essa meninada não vai”.

A brincadeira animou a funkeira, que logo respondeu: “Meu Bruno Gagliasso da terceira idade. Me chama de Gio Ewbank e vamos fazer uma Titi?”. “Os olhos estão iguais já”, afirmou Carol.

“Já pensou? Minha filha vem pretinha igual a mamãe com o olho [azul do pai]. Olha gente. Eu vou ter que colocar essa criança na televisão, artista!”, concluiu a dona do hit Que Tiro Foi Esse.

