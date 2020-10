‘Me chama de Texas Boy’

No final de agosto, a Juventus anunciou a contratação do meia Weston McKennie, por empréstimo, vindo do Schalke 04. O norte americano de 22 anos foi o terceiro reforço da Juve para a temporada 2020-21.

O jovem, em entrevista à ESPN, revelou o momento exato em que encontrou pela primeira vez com o craque português Cristiano Ronaldo.

“Ele é genuíno, quer vencer, tem uma ótima mentalidade. Para um jogador com tantas conquistas, ele podia ser arrogante, mas é muito aberto para todos. E não importa a idade. E também brincamos. Ele me chama Texas Boy”, revelou McKennie.

O empréstimo do norte-americano custou 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação atual) aos cofres italianos. Há, ainda, uma obrigatoriedade de compra caso o meia alcance metas.

Weston McKennie em conversa com Cristiano Ronaldo em aquecimento da Juventus Divulgação/Getty Images

A contratação em definitivo, de acordo com informações divulgadas pela Juventus em seu site oficial, está na casa dos 25,5 milhões de euros (R$ 163 milhões).

Formado na base do FC Dallas, clube que disputa a MLS, Weston McKennie chegou ao Schalke 04 na temporada 2016-17. No entanto, foi apenas no ano seguinte que estreou pelos profissionais. Ao todo, fez 90 jogos e marcou cinco gols. O meia também é presença frequente nas convocações da seleção dos Estados Unidos.