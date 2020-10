Uma das protagonistas de Salve-se Quem Puder, Vitória Strada fez uma bonita homenagem para o aniversário da namorada, Marcella Rica, que completou 29 anos na sexta (16). Em foto publicada em seu perfil do Instagram, a atriz se declarou à parceira: “Hoje é o dia dela que me olha de um jeito que me desmonta toda”.

Na publicação, Vitória, que recentemente se declarou bissexual, também agradeceu Marcella pela parceria. As duas então juntas desde março de 2019, mas tornaram o relacionamento público apenas em dezembro do mesmo ano.

“Quando vi já queria caminhar com você. As borboletas no estômago me disseram isso, juro. E desde então eu agradeço por acordar todos os dias ao seu lado. Por poder vibrar com a sua felicidade e ver você brilhar cada dia mais com esse seu coração gigante. Te amo, você merece o mundo, meu anjinho!”, diz o resto da declaração.

Em agosto deste ano, as duas revelaram que estão fazendo planos para se casarem em breve.

Confira na íntegra a homenagem de Vitória para o aniversário de Marcella.: