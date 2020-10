O Bahia visitou o Rio de Janeiro no último domingo (11) para encarar o Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão, e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Nenê no segundo tempo, avaliado via VAR. O lance causou polêmica, de forma que jogadores do Bahia rodearam o árbitro depois do apito final, e o técnico Mano Menezes estava no meio da confusão.

Imagens flagraram o treinador do Bahia xingando o árbitro José Mendonça da Silva Junior, que relatou, posteriormente, na súmula oficial da partida, o ocorrido, dizendo sentir-se ofendido:

“Informo que, após o encerramento da partida, já no vestiário do estádio, tomei conhecimento de que o técnico da equipe Esporte Clube Bahia, senhor Luiz Antonio Venker Menezes [Mano], adentrou o campo de jogo proferindo as seguintes palavras aos seus atletas se referindo a minha pessoa: ‘deixa esse vagabundo aí, não quero que reclame com vagabundo não. deixar roubar!’ pude constatar tal ato através de imagens gravadas da transmissão da partida e me senti ofendido em minha honra”, relatou o árbitro no campo ‘Observações Eventuais’ do documento.

Com os demais resultados da rodada, o Bahia ocupa na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 15 pontos de Corinthians, Coritiba e Red Bull Bragantino – todos esses na zona de rebaixamento, que ainda tem o Goiás, com três jogos a menos, na lanterna, com 9 pontos.