Medidas protetivas adicionais são adotadas pela NFL para as equipes expostas ao novo coronavírus

A NFL enviou às franquias, nessa quinta-feira (1), um novo memorando com medidas adicionais de proteção de atletas, comissões técnicas e demais funcionários. O documento, obtido pelo insider Tom Pelissero, da NFL Network, diz que os testes diários que a liga definiu antes do início da temporada não são suficientes para que os jogadores e os estafes estejam imunes à contaminação ao Covid-19, além de reforçar sobre o uso das máscaras, distanciamento social e lavagem regular das mãos.

As novas diretrizes visam, principalmente, as equipes que possivelmente foram expostas ao novo coronavírus, como, por exemplo, Tennessee Titans e Minnesota Vikings, depois que jogadores e integrantes dos Titans testaram positivo para a infecção à doença. A NFL pede que essas franquias adotem a realização de reuniões apenas na forma virtual, uso de máscaras faciais em campo pelos jogadores e estafes de forma contínua, luvas para os jogadores com exceção da mão que os quarterbacks usam para lançar, além de acabar com os encontros dos jogadores fora do ambiente de treinos.

A partida envolvendo o próprio Tennessee Titans e o Pittsburgh

Steelers, duas das sete equipes da liga que estão invictas, originalmente marcado para acontecer no próximo domingo (4), foi adiada e ainda não teve a data da sua remarcação confirmada pela NFL.

O Minnesota Vikings retornou aos treinamentos na quinta (1), depois que testes feitos em seus atletas e demais funcionários apresentaram resultados negativos. Por enquanto, o confronto entre Vikings e Houston Texans, previsto para o domingo, está confirmado.