Meia da Juve testa positivo para Covid e elenco entra em isolamento

Após Cristiano Ronaldo testar positivo para Covid-19, a Juventus divulgou nesta quarta-feira que o meio-campista Weston McKennie também está com o novo coronavírus. Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos, a Velha Senhora colocou todos os seus atletas em regime de isolamento social nas dependências do clube.

Com isso, todos os jogadores que testaram negativos estarão sob controle da própria Juventus, poderão realizar treinos e atividades regularmente, mas não terão contato com o mundo externo. O clube também afirmou que está em constante contato com as autoridades e que deve realizar uma nova bateria de exames nos próximos dias.