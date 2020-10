Meia Hédipo crê em chances de título do Binh Duong na Liga do Vietnã

Sexto lugar na primeira fase da Liga do Vietnã, o Binh Duong do meia Hédipo Conceição receberá nesta quarta-feira o líder Sai Gon, pelos playoffs do torneio, com um objetivo claro. Sete pontos atrás do rival, a equipe do brasileiro sonha vencer o primeiro colocado e desta forma entrar definitivamente na luta pelo título da competição. O jogador de 32 anos demonstra otimismo sobre as possibilidades de seu time.

– Essa partida é absolutamente fundamental para as nossas pretensões. Em caso de vitória, ficaremos apenas quatro pontos atrás deles e nossas chances aumentarão muito. Enfrentamos o Sai Gon em seu estádio na fase inicial e empatamos sem gols, o que deixa claro o equilíbrio. Será uma final para nós e teremos que encarar o jogo desta maneira – disse Hédipo.

Dono da terceira melhor defesa do campeonato, o Binh Duong busca na temporada 2020 o seu quinto título nacional. Campeão pela última vez em 2015, o clube é o mais tradicional do país. Justamente por essa razão, Hédipo acredita numa grande reta final da equipe.

– Temos um bom grupo e a diferença de pontos não é considerável. Restam ainda seis rodadas a serem disputadas e pela grandeza do time, confio na nossa força – encerrou o jogador.