Meio-campista faz apelo pela contratação de Wilshere nos Rangers

O Rangers ainda não fez nenhuma movimentação indicando que vá contratar o meio-campista Jack Wilshere. O inglês teve seu contrato rescindido com o West Ham na última segunda-feira e está livre no mercado. O meio-campista Charlie Adam, em entrevista ao “PLZ Soccer”, fez coro para que o atleta de 28 anos acertasse com o time de Steven Gerrard.

– Sempre há a possibilidade de Wilshere ir para o Rangers. Quando um jogador de qualidade se torna livre, você tem que agarrar o touro pelo chifre e tentar fechar o negócio.

Com história no Rangers desde jovem, Charlie Adam também atuou com Gerrard no Liverpool e acredita que o treinador possa fazer a operação acontecer e ter sucesso. Atualmente no Dundee, o meio-campista poderia ver o Campeonato Escocês crescendo com a chegada de atletas do nível de Premier League.