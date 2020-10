Melhores aplicativos para baixar música no celular

Ouvir música baixada direto no celular, embora já um pouco incomum, ainda não é coisa do passado. O método permite que as faixas sejam escutadas de qualquer lugar, mesmo que o celular não tenha um plano de dados ativo, e é especialmente útil para longas viagens por localidades sem cobertura.

Confira uma seleção dos melhores apps para download de músicas para ouvir offline.

O Spotify é amplamente conhecido pelo seu vasto catálogo de músicas e podcasts para todos os gostos, mas você sabia que o app também salva músicas para ouvir enquanto estiver offline? Essa opção é exclusiva para assinantes de qualquer pacote (que começam em R$ 16,90 por mês) e permite downloads ilimitados de playlists, álbuns e podcasts para ouvir no app sem distrações. Compatível com Android e iOS.

Spotify/Reprodução

O competidor YouTube Music conta com a mesma função de download. O serviço é limitado a 500 faixas e faz parte da ferramenta Mixtape Offline, exclusiva para assinantes Premium (a partir de R$ 16,90 por mês) da plataforma.

A ferramenta permite baixar automaticamente músicas, álbuns e playlists favoritas do usuário enquanto está conectado ao Wi-Fi para que sempre tenha uma seleção de sons disponíveis, mesmo que não haja mais contato com a internet. Download disponível para Android e iOS.

YouTube Music/Reprodução

Esse serviço de streaming é menos conhecido, mas conta com um volumoso catálogo com mais de 53 milhões de músicas. Nele, assinantes (a partir de R$ 16,90 por mês) podem baixar faixas para ouvir onde quiserem, sem anúncios ou interrupções, e podem adicionar os próprios arquivos MP3 para ampliar as coleções. Disponível para Android e iOS.

Deezer/Reprodução

Amazon Music e Amazon Music Unlimited

Pela Amazon, há duas alternativas: Amazon Music, serviço de streaming que faz parte do pacote de assinatura Amazon Prime, com um catálogo de 2 milhões de músicas; e Amazon Music Unlimited, com a disposição de 50 milhões de músicas, centenas de playlists e estações selecionadas pela companhia, totalmente exclusivo para assinantes (R$ 16,90 por mês, sem ter relação com a assinatura Amazon Prime).

Amazon Music/Reprodução

Nos dois casos, os serviços permitem que o usuário faça o download das faixas favoritas para escutar enquanto estiver sem conexão. Ambos estão disponíveis para Android e iOS.

Palco MP3

Um dos apps mais baixados no Brasil, o Palco MP3 oferece milhares de músicas de uma vasta lista de artistas para gostos variados. Todo o catálogo é composto por autores independentes que estão começando a carreira no mundo da música e procuram meios para a divulgação dos trabalhos.

Palco MP3/Reprodução

Atualmente, há cerca de 1,4 milhão de músicas de 60 gêneros musicais, incluindo sertanejo, brega, funk, forró e reggae. Está disponível para Android e iOS.