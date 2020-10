Meninas do Galo ganham uniforme personalizado em visita ao estádio

Outubro é mundialmente conhecido como o mês de luta contra o câncer de mama, uma das doenças que mais causam a morte de mulheres no planeta. Para saber um pouco mais sobre como prevenir a doença, as atletas e a comissão técnica do time feminino do Atlético-MG tiveram, na Arena MRV, uma palestra com profissionais e uma paciente do Instituto Mário Penna, maior referência no tratamento da doença em Minas Gerais.

As jogadoras visitaram o Centro de Experiências da Arena MRV nesta quarta-feira, 14 e outubro, para apresentação do novo uniforme do time que será utilizado no restante da temporada.

Além do primeiro contato com o novo uniforme, as atletas viram como ficará a Arena MRV em uma maquete 3D, assistiram a um filme no cinema 180 graus do Centro de Experiências, posaram para fotos e ouviram a história de Jessimara Andrade, paciente que faz acompanhamento no Instituto Mário Penna.

-Tenho 40 anos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 36. Já fiz cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Hoje, tive a oportunidade de contar um pouco da minha história e experiência às atletas do time do coração. Gosto de conversar com outras mulheres para alertar. O câncer tem cura. Eu sou a prova disso, pois hoje não faço mais tratamento, apenas acompanhamento. Foi muito emocionante visitar a Arena MRV e conversar sobre o câncer de mama com essas mulheres fortes e guerreiras- disse.

A coordenadora do futebol feminino do Atlético, Nina Abreu, celebrou a oportunidade de um dia tão especial para as atletas, com o lançamento do uniforme, conhecer a futura casa do Galo e ter contato com a equipe do Mário Penna.

-É tudo muito especial! Fazer o lançamento do uniforme na Arena MRV e, também, muito importante o contato das jogadoras com uma guerreira na luta contra o câncer de mama. Só temos a agradecer ao Mário Penna, à Arena MRV e ao Atlético por essa oportunidade.

Em nome do Instituto Mário Penna, o gerente de Relações Institucionais do hospital, Paulo Henrique Vieira, agradeceu ao Atlético e à Arena MRV pelo momento de conscientização da prevenção do câncer de mama junto ao time de futebol feminino do clube.

-A campanha Outubro Rosa 2020 do Instituto tem como tema ‘Com a prevenção, os números estão ao seu lado’. Isso significa que 95% dos casos que têm diagnóstico precoces, têm cura. É importante disseminar esses números porque a nossa missão é tratar o paciente oncológico e queremos uma queda ainda maior dessa estatística- finalizou.