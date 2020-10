Menor é assassinado em Povoado de Penedo com disparos de arma de fogo

Durante a madrugada deste domingo, após a realização de um evento político no Povoado Ponta Mufina no município de Penedo, dois elementos ainda não identificados, oriundos do Povoado Bolival localizado no município sergipano de Ilha das Flores, deflagraram vários disparos de arma de fogo no menor de idade identificado por Vinícius Lisboa Santos.

De acordo com as informações policiais, os elementos que cometeram o crime tomaram destino ignorado adentrando em uma embarcação que estava às margens do Rio São Francisco. A guarnição do Pelopes 1 que estava de plantão foi solicitada a comparecer no local do crime para guardar o corpo até que chegassem os Institutos de Criminalística e Médico Legal para traslado do corpo e adoção das medidas cabíveis e legais.

Qualquer informação que possa levar à prisão dos criminosos pode ser repassada pelo 181 da Polícia Civil ou pelo 190 da Polícia Militar. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.