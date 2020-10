Menos de um ano após casamento, nasce primeira filha de Kaká e Carol Dias · .

Menos de um ano após o casamento, o ex-jogador Kaká e a modelo Carol Dias comemoram o nascimento da primeira filha do casal, Esther. A menina nasceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo, na quinta-feira (8). O casal posou sorridente para fotos deixando o hospital com a herdeira neste sábado (10). A união dos dois aconteceu em novembro do ano passado na Bahia.

A chegada da recém-nascida foi anunciada no Instagram da mãe de primeira viagem. Com três fotos preto e branco, a modelo fez declarações de amor para a pequena com salmos da Bíblia. “Antes que te formasse no ventre te conheci”, publicou em uma das postagens.

Já Kaká é pai de terceira viagem. Além de Esther, o ex-jogador tem Isabella, de 8 anos, e Lucca, de 11. Ambos são filhos do esportista com a influencer digital Carol Celico. Eles foram casados por dez anos e se separaram em 2015. “Os caminhos estavam diferentes”, explicou a morena na época.

Confira o anúncio de Carol Dias sobre o nascimento de Esther: