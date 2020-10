Mentoria Estudantil: Saiba o que é e quais são as suas vantagens

Estudar para concursos públicos é uma tarefa muitas vezes desafiadora. Isso acontece porque é necessário um longo período de organização, seleção de conteúdos e escolha um local adequado. Desse modo, uma solução prática que pode ajudar a otimizar esse processo é a mentoria estudantil.

Como funciona?

A mentoria funciona como um tipo de orientação nos estudos. Assim, o objetivo é desenvolver as habilidades do estudante para que este possa atuar de modo mais seguro, produtivo e independente. Nesse sentido, as atividades incluem apoio acadêmico direto e auxílio em atividades.

No entanto, para os que vão prestar concurso, a mentoria funciona de um jeito um pouco diferente. Desse modo, o profissional orienta na escolha da área ou do curso que deve fazer.

O mentor é, então, uma pessoa mais experiente que guia o estudante com conselhos e dicas práticas até o dia da prova. Geralmente, é um profissional que tem muito conhecimento sobre o modo de funcionamento e as exigência dos mais diversos certames. Os mentores entendem as especificidades de cada exame e sabem resolver as questões mais complexas.

Esse tipo de serviço pode ser de grande valia para os mais diversos perfis de estudante. Afinal, é comum sentir certa insegurança antes de uma avaliação decisiva, como é a de um concurso público. Além disso, há ainda outras vantagens.

Normalmente, num cursinho tradicional, as salas são cheias e é muito difícil o professor conseguir dar a devida atenção a cada aluno. A mentoria é um trabalho personalizado, pois é construída a partir das necessidades de cada estudante.

Além disso, o fato de estar sendo acompanhado por uma pessoa que tem vivência na área, pode ser bom para absorver dicas de primeira mão sobre a prova. O mentor ainda pode dividir o conhecimento técnico dele com você e te deixar mais ciente sobre como as cobranças que serão feitas.

Em suma, a ideia é que, com o acompanhamento profissional, o estudante possa desenvolver a autonomia necessária para se preparar de maneira organizada e eficiente para qualquer exame.

