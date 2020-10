Mercado Azul – A Vitrine do SEBRAE no Empreendedorismo

Mercado Azul – A Sua Oportunidade de Ver e Ser Visto

O Mercado Azul objetiva facilitar o encontro entre quem oferece produtos e serviços e quem precisa contratar. Sendo assim, o Mercado Azul é uma vitrine profissional para empreendedores.

A vitrine de negócios do Sebrae foi desenvolvida para você encontrar fornecedores de produtos e serviços, ao passo que comparar e contrata.

Pesquisa Por Categorias

O Mercado Azul funciona de uma forma muito simples e muito otimizada. Você digita no campo de busca o que deseja, ou ainda pode pesquisar direto no menu de categorias.

A ferramenta traz as empresas separadas por segmento, de acordo com a sua busca, como: alimentos e bebidas, animais, casa e construção, etc. Sendo assim, o melhor é que você entra em contato com fornecedores que atendem a sua necessidade, e todos assim como você, são cadastrados.

Não é uma empresa de intermediação, é uma ferramenta de busca

Todavia, esse buscador não é uma empresa de intermediação de pagamentos, é um canal de ligação entre empreendedores. Sendo assim, você entra em contato com os fornecedores e negocia através dos contatos cadastrados, que podem ser telefone, email, WhatsApp, LinkedIn, Instagram ou Facebook.

O Mercado Azul facilita essa negociação, sendo assim, qualquer fornecedor de produto ou serviço pode se inscrever mesmo se não tiver CNPJ. Ou seja, o Mercado Azul é para MEI, Autônomos e outros fornecedores.

Como fazer o cadastro no Mercado Azul?

Para se cadastrar no Mercado Azul é muito simples, basta acessar o site, clicar em anúncio grátis, digitar seu CPF e data de nascimento. Bem como, preencha seus dados e aceite o termo. Certamente você vai gostar da ideia de personalizar seu anúncio com ideias relacionadas à sua atividade.

A ferramenta é totalmente gratuito, sendo essa mais uma atitude do Sebrae para impulsionar o empreendedorismo.

Para o empreendedor é duplamente vantajoso. Visto que além de oferecer seus produtos e serviços, ainda pode encontrar com facilidade os fornecedores para o seu negócio.