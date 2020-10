Mercedes anuncia patinete elétrico com 5.000 km de vida útil

A Mercedes anunciou nesta sexta-feira (2) seu novo de patinete elétrico(também conhecido como scooter), o Mercedes-Benz eScooter. O modelo foi desenvolvido em parceria com a empresa suíça, focada em micromobilidade, Micro Mobility Systems AG e possui autonomia de 25 km e velocidade de até 20 km/h.

O eScooter vem equipado com uma bateria generosa de 280 Wh e possui potência de 500 W. O modelo conta com rodas grandes de 20 cm de diâmetro, corpo reforçado e deve resistir a até 5 mil km de uso, resolvendo um dos principais problemas desse tipo de veículo. Ele tem apenas 13,5 kg e pode ser dobrado para melhorar sua portabilidade.

No vídeo demonstrativo da Mercedes, é possível ver o eScooter em funcionamento e a postura de políticas ecossustentáveis da empresa. O veículo faz parte da nova modalidade com foco na redução das emissões de gases estufa e promete ser uma excelente alternativa de deslocamento no meio urbano.

O Mercedes-Benz eScooter ainda não possui data de lançamento ou preço divulgados e também não tem previsão de chegada nos mercados brasileiros. Contudo, o modelo já foi aprovado para o deslocamento nas ruas da Alemanha, atendendo todas as normas de segurança necessárias e, assim, não deve demorar para ser oficialmente lançado.