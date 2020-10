Morando em Miami, nos Estados Unidos, desde 2016, Letícia Navas, a Clarita de Chiquititas (2013), sentiu o impacto da reprise no SBT em suas redes sociais. Os chiquifãs se surpreenderam ao ver que ela agora é dubladora bilíngue nos Estados Unidos. “Mergulhei nesse mundo”, diz ela ao ..

Quando a novela infantojuvenil acabou, em 2015, Letícia e o marido, Otto Queiroz, decidiram mudar de vida. A ex-apresentadora da TV Globinho (2000-2015) deixou a fama para trás para começar do zero em um país estrangeiro.

“Moro aqui desde maio de 2016. Sempre [quis] trabalhar para ter uma carreira internacional. Sou autodidata em inglês e espanhol e trabalho todos os dias para aperfeiçoar os dois idiomas. Aqui já fiz curta-metragens, inúmeros vídeos e trabalhos corporativos, e mergulhei a fundo no mundo incrível da dublagem”, conta.

Letícia começou a carreira no exterior com o pé-direito. Uma semana após desembarcar no país, conseguiu seu primeiro trabalho como atriz e fez o curta Hope, em inglês. “Foi uma experiência bem doida, porque participamos do Festival 48 Hours Film Festival, onde você deve desenvolver um roteiro, gravar, editar e entregar o projeto em 48 horas”, rememora.

“A Hope foi uma personagem intensa, de um sofrimento gigante. Doeu muito viver na pele dela, mesmo que durante algumas horas. Ela era maltratada e perdeu um filho diante de todo o sofrimento que passou, e isso nunca é algo fácil de retratar. Para piorar, tinha um monólogo gigante no meio do filme (risos)”, diverte-se.

Agora, quatro anos após sua chegada aos Estados Unidos, a brasileira já coleciona um currículo invejável. Ela, inclusive, assumiu a direção de uma empresa que busca novos talentos na área. “Trabalho há três anos como diretora do departamento de casting de uma empresa de dublagem no centro de Miami. Além disso, sou dubladora”, detalha.

“Um dos meus trabalhos preferidos foi dublar a Charlotte Heywood, na série Sanditon [BBC].Também amo a Angela de Talking Tom and Friends [YouTube], e a Jade em Littlest Pet Shop [Netflix]. Em inglês, dublei a policial Silvia na série Enemigo Íntimo [Telemundo] e a Karen em La Doña [Telemundo]”, lista.

De olho em Chiquititas e em A Fazenda

Em ascensão nos Estados Unidos, a ex-funcionária do SBT não tem planos de voltar a morar no Brasil. É de Miami que a atriz acompanha a boa repercussão da reprise de Chiquititas. “Acho que foi um ótimo momento [para a reprise], devido a muitas crianças ficando em casa por conta da pandemia. Aqui as crianças acompanham pelo YouTube e pela Netflix, e vejo um retorno pelas mídias sociais muito grande”, comemora.

Além da novela, Letícia aproveita também para dar uma espiada em A Fazenda 12, da Record. O motivo? Mateus Carrieri fez uma participação em Chiquititas como Luis, pai de Clarita. Ela confessa que ficou surpresa ao ver o ator no reality show.

“A primeira vez que o vi foi dançando em uma das festas, ele tem gingado (risos)”, diverte-se. Do trabalho com o agora peão, ela tem boas recordações. “Foi divertido e muito significante para minha personagem. Adoro cenas que temos que nos comunicar com os olhares, a televisāo permite isso”, rememora.

Por causa da pandemia, ela está atualmente se adaptando ao novo normal. Letícia pode trabalhar de casa, pois tem o próprio estúdio de dublagem. E a carreira artística, segundo ela, vai bem. “Tenho projetos a desenrolar”, adianta.

“Entretanto, o maior projeto da minha vida já está se desenrolando”, diz. A conquista, no caso, é chegada de seu primeiro filho. Há duas semanas, a atriz anunciou a gravidez em suas redes sociais.

