Mesmo com quarterback estreante, Denver Broncos vence e afunda os Jets na crise

Quando se tem dois times desesperados pela primeira vitória na temporada e jogando o que podem mediante às suas próprias dificuldades, a partida pode não ter aquele primor técnico, mas será divertida. Foi exatamente isso que aconteceu na abertura da semana 4 da NFL, quando o Thursday Night Football proporcionou aos fãs de futebol americano um New York Jets x Denver Broncos. E mesmo tendo um quarterback estreante – o terceiro do time em quatro jogos no ano e que lançou para três interceptações -, a franquia do Colorado triunfou por 37 a 28 no MetLife Stadium. Um jogo de contornos ‘hilários’ e que reforça a crise nos Jets, pela primeira vez com um recorde 0-4 em sua história.

Sam Darnold finalizou a partida com 230 jardas passadas, acertando 23 de 42 passes, mas sem conectar nenhum TD. Ele também não foi interceptado. Já Brett Rypien, dos Broncos, terminou o jogo com dois passes para TD, 242 jardas aéreas, 19 de 31 passes certos e três interceptações.

O jogo foi marcado por um festival de flags. Mais de 200 jardas em faltas que minaram muito da dinâmica da partida. Erros infantis também foram uma constante, comprovando nitidamente a necessidade de mais treinamentos, principalmente pelo lado dos Jets.

Os Jets começaram voando baixo nas pernas do quarterback Sam Darnold que, em uma terceira descida para sete jardas, com o pocket em colapso, iniciou uma louca corrida em direção à endzone do Denver Broncos para, pela primeira vez na temporada, colocar o New York Jets liderando o marcador.

Como um surto psicótico de pequena duração, a alegria do torcedor do alviverde de Nova Iorque foi perdendo um pouco de força quando a linha ofensiva dos Jets foi mostrando os mesmos problemas das últimas partidas: a falta de consistência na proteção de Darnold. O camisa 14 foi jogado ao chão pelo linebacker Alexander Johnson, dos Broncos, e teve que deixar o campo em direção ao vestiário, com suspeita de lesão.

Joe Flacco, ex-quarterback campeão com os Ravens e que esteve no Broncos, foi a campo, permanecendo por alguns drives. Mas, miraculosamente, Sam Darnold voltou a campo.

Do outro lado, o Denver Broncos se fez valer da melhor competência no ataque ao conseguir encaixar dois touchdowns passados por Brett Rypien para seus recebedores. Destaque para o primeiro que contou com um pouco de sorte do recebedor Jerry Jeudy, escolhido na posição 15 da primeira rodada do draft desse ano. Com Rypien lançando a bola por 48 jardas e, antes da recepção, Jeudy não contava com o resvalo da mesma no capacete do cornerback Pierre Desir antes de fazer a catada e entrar cheio de nojo na endzone.

Sam Ficken ainda deixou os Jets próximos no placar, convertendo seus Field Goals antes do fim do primeiro tempo. As equipes foram para o intervalo com o placar mostrando Denver vencendo por 17 a 13. Os dois últimos quartos foram realmente os mais insanos da partida. Um jogo totalmente franco. Ficken cortou o placar para apenas um ponto no terceiro período, mas Brett Rypien respondeu com um passe para o TD anotado pelo recebedor Tim Patrick.

E olha, se o ataque dos Jets estava para lá de aloprado (uma constante, diga-se de passagem) sob o comando de Sam Darnold, a defesa surgiu para dar a Nova York uma esperança. Foram duas interceptações sofridas pelo quarterback estreante Brett Rypien no último período. Em um dos passes, direcionados ao novato Jerry Jeudy, o cornerback Pierre Desir, dos Jets, acabou interceptando e anotando uma pick six. Redenção após o infame lance da catada em seu helmet.

A equipe de Nova York teve ainda uma oportunidade de capitalizar o turnover rival, mas não conseguiu anotar a conversão de dois pontos e também sem marcar TDs. O jeito foi passar à frente com um Field Goal de Sam Ficken. O 28 a 27 para os Jets no marcador durou pouco. Logo os Broncos assumiriam o placar com uma pancada de 53 jardas do kicker Brandon McManus: 30 a 28.

Sam Darnold voltaria a campo para uma última esperança. Mas logo o linebacker Malik Reed chegou para dar fim à brincadeira, sacando o camisa 14 dos Jets e decretando o turnover em downs. Darnold terminou mais um jogo na carreira sem lançar para TD. Melvin Gordon aplicou a adaga final em Nova York com um TD corrido de 43 jardas: 37 a 28. Pela primeira vez na história, os Jets registram quatro derrotas nos primeiros quatro jogos de uma temporada. Adam Gase está mais do que nunca com o cargo ameaçado. Pelo lados dos Broncos, um alívio. O time registrou a primeira vitória em quatro jogos.