Mesmo demitido, Leão Lobo não sairá do SBT completamente; entenda · .

Leão Lobo será visto pelos telespectadores do SBT mesmo após ser demitido da emissora na quarta-feira (7). O apresentador de 66 anos continuará no time de jurados do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, com participações por meio de videoconferência.

Em entrevista para o A Tarde É Sua nesta quinta-feira (8), o ex-funcionário de Silvio Santos adiantou que continuará ao lado de Ratinho a pedido do próprio comunicador. “Eu gravei um testemunho com ele, que me falou: ‘Leão, quero você no júri, você continua no meu júri. Já falei com a direção e está tudo certo'”, entregou.

“Nesta segunda-feira [12], eu não vou estar por um problema técnico. Como estou fazendo aqui de casa, ainda nem eu nem o Décio Piccinini vamos estar. Mas devo, sim, continuar no Programa do Ratinho com muito prazer”, declarou Lobo. No quadro, o veterano avalia os calouros em uma competição com diversos números artísticos.

Permanecer no ar como jurado não foi a única oportunidade que Carlos Massa ofereceu para o amigo. Dono da rádio Massa FM, Ratinho pediu que ele retomasse o projeto de um programa em sua empresa.

“Inclusive, ele me chamou: ‘Neste momento, quero que você vá lá na minha rádio também. Você prometeu estrear em março’. Por causa da pandemia, eu acabei não estreando, achei que era um momento triste para estrear”, contou o jornalista.

“Aí, foi adiando. Agora vamos estrear lá na rádio do Ratinho, que é um amigo, um parceiro de mais de 30 anos”, completou Lobo, que ainda não tem uma data definida para o início de sua atração.

Em conversa com Sonia Abrão, o ex-Fofocalizando admitiu que foi às lágrimas ao ser dispensado do SBT. “A primeira coisa que veio na minha cabeça foi minha família, a minha filha, a minha neta e as pessoas que precisam de mim. Você entra um pouco em desespero. Chorei por conta disso”, admitiu.

“Você se sente impotente diante dos desafios da vida. Mas hoje, realmente, acordei mais tranquilo”, refletiu. O carinho e ajuda de amigos, segundo ele, o animaram nessa nova fase da vida.

Determinado a voltar à televisão, Lobo disse que está em busca de novas oportunidades não somente por precisar de uma renda fixa, mas por ter amor pelo ofício.

“Eu não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer isso. Além disso, tem essa paixão que a gente tem. Eu gosto do estúdio. Hoje, quando vocês me convidaram para estar aí [no A Tarde É Sua], eu fiquei morrendo de vontade. É que ainda estou com muito medo porque sou do grupo de risco [da Covid-19]. Então, tenho muito medo. Não abro nem a porta do meu apartamento”, contou.

“Eu gosto do fervo do estúdio. Sou bicho de televisão. Quero morrer na televisão. Então, realmente dá um baque um corte desses. É complicado”, lamentou.

Veja trecho da entrevista de Leão Lobo ao A Tarde É Sua: