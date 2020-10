Messi chega em Barcelona após jogos da Argentina pelas Eliminatórias

Após de defender a seleção argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Lionel Messi já chegou em Barcelona para se reapresentar ao clube blaugrana. Segundo informações da “Goal”, o camisa 10 desembarcou no aeroporto El Prat, na Catalunha, na tarde desta quarta-feira.

Messi foi titular nas duas partidas da Argentina (contra Equador e Bolívia) e atuou durante os 90 minutos em ambos os jogos. Na estreia, o astro marcou o gol da vitória da Albiceleste em cobrança de pênalti, em jogo disputado na La Bombonera, casa do Boca Juniors.

O jogador agora se prepara para uma dura sequência a serviço do Barcelona. No sábado, o clube catalão enfrenta o Getafe, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. No dia 20, o time de Ronald Koeman estreia na Liga dos Campeões, contra o Ferencváros. Os dois últimos compromissos do mês de outubro serão contra Real Madrid e Juventus, nos dias 24 e 28, respectivamente.