‘Messi ganhava os títulos no Barça, não Guardiola’, diz ex-técnico alemão

Pep Guardiola é tido por muitos como o melhor técnico em atividade no futebol. Reconhecido pelo jogo vistoso e os inúmeros títulos conquistados, o espanhol é praticamente uma unanimidade. Praticamente, porque para o ex-treinador alemão Félix Magath, o atual comandante do Manchester City é supervalorizado.

Em entrevista ao Sport Bild, da Alemanha, Magath disse que o Barcelona só foi vencedor graças ao argentino Lionel Messi. O alemão ainda lembrou as eliminações precoces de Guardiola na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e Manchester City. O último título que o técnico espanhol conquistou foi justamente com o Barça, em 2010/11.

– Foi Messi quem ganhou os títulos, não Guardiola. Sem Messi, esse sistema nunca teria funcionado com tanto êxito. Se fosse o contrário, Guardiola teria conquistado a Liga dos Campeões com o Bayern e o Manchester City há muito tempo. Ele ganhou graças ao Messi, que podia mudar uma partida do nada – cutucou Magath.

Tricampeão alemão, duas vezes com o Bayern de Munique e uma com o Wolfsburg, Magath ainda considerou o estilo de jogo aplicado por Guardiola como ”entediante”.

– O jogo dos times dele só funcionam se ele tem jogadores tecnicamente superiores aos seus rivais. Para o espectador, ter a bola e fazê-la girar, é simplesmente entediante. Uma equipe de alto nível, não necessita disso – finalizou o ex-técnico alemão.

Guardiola treinou o Barcelona durante quatro temporadas e conquistou 14 títulos, sendo duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhois. Sob seu comando, Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo quatro vezes seguidas.