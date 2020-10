Meteoro corta o céu da Bahia e assusta moradores; veja vídeo

Na noite desta segunda-feira (26), moradores do interior da Bahia testemunharam a passagem de um meteorito próximo das cidades de Ipirá, Itaberaba e Ituberá. Por volta das 21h30, um objeto descrito como “bola de fogo” rasgou o céu do baixo sul do estado, assustando os moradores.

O raio de luz foi acompanhado por um estrondo muito forte, seguido de um tremor, assustando os moradores da cidade de Ituberá. Os cidadãos descrevem que flagraram um clarão no céu que logo se tornou “uma bola de fogo”, chamando a atenção de toda a cidade, que vibrou com força do objeto.

“O tremor foi intenso, as janelas de casa trepidaram mesmo. Cheguei a pensar que um botijão de gás tinha estourado”, relatou um dos moradores ao UOL. Em contato com o presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA) e Diretor Técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), Marcelo Zurita, ele informou que o meteoro veio de leste para oeste, mas em trajetória consideravelmente inclinada em relação ao solo.

“Não sabemos se ele chegou a atingir o solo ou se foi completamente consumido pela passagem atmosférica. Mas, pelas imagens, imaginamos que provavelmente alguns fragmentos, não muito grandes, chegaram ao solo. A probabilidade de que causem algum dano é muito pequena”, comentou Zurita.

O grande estrondo, segundo Zurita, foi devido ao impacto do meteoro nas camadas mais baixas da atmosfera, resultando numa maior propagação sonora; enquanto o tremor pode ser explicado pelo deslocamento de ar, forte o bastante para tremer estruturas móveis — como carros, portas, móveis e outras estruturas.

Zurita afirma que o fenômeno compartilha semelhanças com o evento registrado em 19 de outubro, quando outro meteoro cortou o céu e pôde ser visto em cidades no norte da Bahia. Nenhum dos eventos deixou feridos e não há relatos de prejuízos financeiros.