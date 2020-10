Metinho celebra presença entre os melhores Sub-17 do mundo: ‘É fruto de muito trabalho e dedicação’

Após ter seu nome divulgado na lista do Jornal ‘The Guardian’, da Inglaterra, como um dos melhores jogadores do mundo no Sub-17, Metinho, do Fluminense, comemorou o feito e disse ter orgulho de representar o clube. Além dele, outra joia foi mencionada na relação anual do periódico inglês: Bruno Gonçalves, do RB Bragantino.

– Estou muito feliz e empolgado por fazer parte desta lista. É fruto de muito trabalho e dedicação. Poder representar o Fluminense entre os melhores me dá orgulho. Vou seguir trabalhando, pois no domingo já tem jogo e quero dar alegrias aos nossos torcedores – vibrou o volante Metinho.

Nascido no Congo em 2003, o jovem atleta veio para Brasil quando tinha apenas um ano. Dessa forma, Abemly Meto Silu sempre demonstrou talento com a bola no pé e ao ganhar o apelido ingressou na base do Fluminense. Ao fazer parte dos ‘Moleques de Xerém’, o jogador já foi comparado ao meio-campista Pogba pelos torcedores. Em solo brasileiro, ele conseguiu a cidadania e pode ser convocado para as divisões de base.

Nos ano anteriores, outros nomes como Talles Magno, Reinier, Rodrygo e Gerson também já figuraram nesta lista, além de jogadores com destaque no futebol mundial como: Haaland e De Ligt.

O Brasileirão sub-17 foi paralisado no início da pandemia de Covid-19 em março e desde então não retomou o seu calendário. Porém, neste domingo, às 15h, o Sub-17 do Fluminense volta a campo para enfrentar o Goiás, em Laranjeiras, pela segunda rodada da competição.

– Estamos prontos para o jogo e animados para voltar a jogar. Temos um time forte, com muita qualidade no ataque e na defesa. Acho que, mesmo parados muito tempo sem jogo, vamos fazer uma boa partida – afirmou o jogador.