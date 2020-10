Neymar demonstrou, via redes sociais, muita felicidade com a volta de Robinho ao Santos.

O ‘Rei das Pedaladas’ e o camisa 10 do PSG jogaram juntos na Vila Belmiro no primeiro semestre de 2010 e faturaram a Copa do Brasil e o Paulistão. Além disso, eles atuaram também na seleção brasileira.

“O bom filho a casa torna. Meu ídolo está de volta”, escreveu Neymar, que postou uma montagem do amigo no “Instagram”.

Robinho assinou contrato de cinco meses com o Santos, até o final do Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, ele fará sua 4ª passagem pela equipe que o revelou para o futebol, ainda em 2002.

“O último capítulo de uma das maiores histórias do Santos. O Pedalada está de volta!”, exclamou o time alvinegro.

Neymar e Robinho na época do Santos Gazeta Press

O acordo com Robinho é de um salário mínimo no proporcional de outubro, novembro e dezembro.

Já em janeiro e fevereiro, quem arcará com os custos é Marcelo Teixeira, ex-mandatário santista e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube.

A regularização do atleta na CBF tem que ocorrer até segunda-feira, já que o Santos deve sofrer uma nova punição da Fifa pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional.

Em suas três passagens pelo clube santista, Robinho conquistou dois Brasileiros (2002 e 2004), uma Copa do Brasil (2010) e dois Paulistas (2010 e 2015).