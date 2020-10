‘Meu Instagram foi hackeado’ · .

Ver essa foto no Instagram

Como é foda que hoje não podemos confiar em ninguém né, essa semana fomos até a casa do cara pra dar alguns presentes a ele, como todos viram que eu postei no stories, logo em seguida o cara começou a me seguir e curtir umas fotos minhas, na mesma hora começou a seguir minha namorada, e assim que seguiu começou a curtir várias fotos dela, e até comentou alguns stories no dia seguinte, até então achei estranho mas nada ao ponto de fazer o que vou fazer agora, logo nos dias seguintes, seguiu comentando stories e curtindo fotos, achei mas estranho ainda, e aí EU MESMO falei pra ela dar corda e responder apenas o necessário, tudo que ela respondeu a ele foi eu que fui mandando ela responder, por que eu queria saber até onde ele iria, e dito e feito, ela bloqueou ele umas 2x por que quis evitar assunto, mas eu mandei desbloquear e dar corda, (antes que as mas linguas falem que ela deu bola), e aí requisitando ela o por que dele ter que ficar seguindo ela direto como se o insta dele tivesse sido desconectado, enfim, o que eu esperava aconteceu, ele começou a dar encima dela, pediu o telefone dela convidando para ir ao show, para beber e curtir com ela, todos sabemos o que ele queria, quando ela falou que era cunhada do Vinícius, que é mais conhecido dele do que meu, ele simplesmente disse, EU SEI, só te chamo quando você quiser, então está aí, a postura do tão famoso @naldobenny que pra mim não passa de um muleque, sem postura, não respeita à própria família dele, é muito menos as pessoas que ele bate na mão, então galera, aqui temos mais um VITÃO, talarico, e safado, para não falar outras coisas, então vamos nas fotos dele e comentar VITÃO E TALARICO safado, por que o que ele fez, todo mundo sabe no que isso resulta né ! Pilantra !!!