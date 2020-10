Miami Dolphins tem tarde inspirada e massacra San Francisco 49ers

Embalado por um grande desempenho de Ryan Fitzpatrick, o Miami Dolphins não tomou conhecimento do San Francisco 49ers e passou o rolo compressor por cima: 43 a 17. A defesa da equipe da Flórida também foi digna de nota, aterrorizando o backfield dos Niners durante toda a tarde. Pelo lado dos Niners, o quarterback Jimmy Garappolo teve partida desastrosa e foi para o banco de reservas no intervalo.

Hoje foi dia de Fitzmagic! O quarterback do Miami Dolphins, Ryan Fitzpatrick, estava inspirado e não tomou conhecimento da defesa do San Francisco 49ers. Foram 350 jardas e três touchdowns por passe, destruindo a secundária de San Francisco, que sente a falta de Richard Sherman, lesionado. Recebendo a bola, Preston Williams foi um dos grandes destaques, passando das 100 jardas e anotando um touchdown. A defesa dos Dolphins também merece destaque, com quatro sacks, um fumble e duas interceptações.

Por San Francisco, Jimmy Garappolo, retornando de lesão após duas semanas fora, teve atuação tenebrosa. Conectou apenas sete passes e foi interceptado duas vezes pela defesa de Miami. No intervalo, Kyle Shanahan colocou o QB no banco e promoveu a entrada de CJ Beathard, que também não foi muito melhor na posição. O discurso oficial dos Niners é que a atitude foi para preservar a saúde de Garappolo. Você compra o discurso?

Na próxima semana, o Miami Dolphins encara o zerado New York Jets, no domingo (18), às 17h05. Os 49ers terão a oportunidade de reabilitação na NFL diante do Los Angeles Rams, no mesmo dia, porém às 21h20.