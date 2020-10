Michel Araújo se torna baixa do Tricolor na próxima rodada

O técnico Odair Hellmann ganhou um problema para a sequência no Fluminense no Campeonato Brasileiro. Com o cartão amarelo recebido neste domingo, durante o empate em 1 a 1 com o Botafogo, o meia-atacante Michel Araújo está fora da partida contra o Goiás, na Serrinha.

O uruguaio recebeu o cartão aos 19 minutos do segundo tempo, após uma entrada no botafoguense Victor Luis. O confronto com o Esmeraldino será realizado nesta quarta-feira, às 20h30.

O Tricolor das Laranjeiras, que lida com uma sucessão de baixas devido ao surto de Covid-19, tem como opção imediata o atacante Felippe Cardoso.