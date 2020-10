Microsoft adota home office como opção permanente

A Microsoft anunciou que grande maioria de seus 150 mil funcionários agora terão a opção de trabalhar de casa permanentemente, basta receber a aprovação de um gerente. A nova política foi implementada pela empresa após mudanças realizadas durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

Para evitar a proliferação da doença, muitas empresas optaram por deixar seus funcionários trabalhando remotamente durante semanas e até meses. A Microsoft seguiu essa medida de segurança e percebeu que a flexibilidade pode ser oferecida de maneira abrangente.

Satya Nadella, CEO da MicrosoftFonte: AP Photo/ Elaine Thompson

Segundo a companhia, alguns funcionários poderão trabalhar em casa durante 50% das horas semanais sem a necessidade de aprovação. Outros cargos também contarão com a possibilidade de cumprir todo o expediente de maneira remota após o aval de um supervisor.

“A pandemia da covid-19 desafiou todos nós a pensar, viver e trabalhar de novas maneiras”, comentou a diretora de recursos humanos da Microsoft, Kathleen Hogan, em um documento obtido pelo The Verge. “Ofereceremos o máximo de flexibilidade possível para apoiar estilos de trabalho individuais, equilibrando as necessidades de negócios e garantindo que vivamos nossa cultura.”

Despesas do home office

Além de trabalhar remotamente, os funcionários também contarão com a opção de mudar para outros locais, inclusive internacionalmente. Assim como o horário integral em home office, o deslocamento também necessita de aprovação de um superior.

O comunicado da Microsoft também revelou que os benefícios dos cargos serão alterados dependendo da opção de trabalho do funcionário. Segundo o The Verge, a companhia cobrirá as despesas de quem trabalhar em casa, mas custos de deslocamento para outros locais devem ficar nas mãos do empregado.

Apesar da nova opção, a Microsoft ressalta que alguns cargos cumprirão as horas dentro dos escritórios da empresa. Segundo a firma, funcionários que usam hardwares e data centers da companhia ainda trabalharão de maneira presencial.

Em um comunicado enviado ao Business Insider, a empresa explicou que as diretrizes de home office são apenas opções e servem para auxiliar o planejamento de funcionários. Porém, o objetivo da empresa é “evoluir a forma” como o trabalho é feito com base nas demandas de cada cargo.